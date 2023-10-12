Экономист допустил резкое укрепление рубля к доллару

Экономист Разуваев: доллар может ослабнуть до 80 рублей к концу года

Указ президента Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки определенных категорий российских экспортеров поспособствует резкому укреплению нацвалюты к американской. Об этом заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Его слова приводит канал «360».

Практика обязательной продажи валютной выручки существовала в России в 1990-е годы, однако в 2004-м ее отменили на фоне притока иностранных инвестиций. Сейчас на финансовом рынке страны наблюдается иная динамика в связи с масштабными международными санкциями. Однако, как уточнил Разуваев, если бы Путин ввел подобный указ летом, курс рубля мог бы укрепиться к доллару раньше.

«Но лучше поздно, чем никогда. Предложение валюты будет больше, рубль будет дорожать. Думаю, и 80 (курс доллара к рублю — прим. «Ленты.ру») на конец года мы увидим», — заключил экономист.

На динамику укрепления рубля к доллару также могут оказать влияние будущие решения Центробанка (ЦБ) по ключевой ставке. Разуваев допустил, что на следующих заседаниях совет директоров регулятора поднимет ставку до 14-15 процентов годовых. Однако многое в этом плане будет зависеть от движения капитала и притока зарубежных инвестиций.

Указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами был подписан Путиным 11 октября. Нововведение затронуло в первую очередь компании топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. Репатриацию выручки ввели сроком на полгода. В ЦБ заявили, что указ президента улучшит ситуацию с ликвидностью и снизит волатильность рубля.