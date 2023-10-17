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12:34, 17 октября 2023Среда обитания

Летающие такси появятся в столице ОАЭ

Arabian Business: летающие такси появятся в Абу-Даби в 2026 году

Фото: Amr Alfiky / Reuters

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби появятся летающие такси. Новый транспорт станет доступен жителям и гостям города в ближайшие три года, передает Arabian Business.

По данным издания, американская компания Archer Aviation подписала соглашение с Инвестиционным офисом Абу-Даби (ADIO) о запуске коммерческих аэротакси в столице ОАЭ в 2026 году. Согласно подсчетам, благодаря этому удастся сократить 60- и 90-минутные поездки на обычных автомобилях до 10-20 минут в воздухе.

В одном такси смогут одновременно находиться четыре пассажира и пилот. Отмечается, что машины работают от электричества и нуждаются в минимальной подзарядке между полетами.

Ранее стало известно, что в американском штате Огайо начнется массовое производство электрических летающих такси. Производством аэротакси займется авиакомпания Joby Aviation. Разгоняться такой автомобиль сможет до 322 километров в час на расстояние примерно 161 километр.

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    Александра Качан
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