Марочко рассказал об увеличении числа женщин в ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличивают число женщин, принимающих участие в боевых действиях. Об этом рассказал. военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
«В ходе мониторинга радиоэфиров и переговоров между военнослужащими ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») установлен факт увеличения количества женщин в украинских формированиях, находящихся в "красной зоне"», — сообщил Марочко.
По его словам, в некоторых подразделениях число женщин достигает 20 процентов. Он отметил, что девушки могут занимать различные должности, как рядового, так и командного звена.
Ранее Министерство обороны Украины сообщило об увеличении женщин в рядах ВСУ на 40 процентов с 2021 года. Ведомство добавило, что для этого была проведена соответствующая работа.