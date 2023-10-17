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09:21, 17 октября 2023Бывший СССР

Марочко рассказал об увеличении числа женщин в ВСУ

Марочко: установлен факт увеличения числа женщин в ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличивают число женщин, принимающих участие в боевых действиях. Об этом рассказал. военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В ходе мониторинга радиоэфиров и переговоров между военнослужащими ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») установлен факт увеличения количества женщин в украинских формированиях, находящихся в "красной зоне"», — сообщил Марочко.

По его словам, в некоторых подразделениях число женщин достигает 20 процентов. Он отметил, что девушки могут занимать различные должности, как рядового, так и командного звена.

Ранее Министерство обороны Украины сообщило об увеличении женщин в рядах ВСУ на 40 процентов с 2021 года. Ведомство добавило, что для этого была проведена соответствующая работа.

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    Алевтина Запольская
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