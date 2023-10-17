Настя Задорожная заявила о завершении карьеры

Настя Задорожная заявила, что завершила актерскую и музыкальную карьеру

Российская артистка Настя Задорожная рассказала о том, что завершила актерскую и музыкальную карьеру. Об этом она сообщила в шоу Яны Чуриковой, доступном на YouTube.

Задорожная призналась, что занимается благотворительностью, а также ведет передачу, посвященную животным, на центральном телевидении. Помимо этого, артистка добавила, что состоит в браке и чувствует себя счастливой и любимой.

«Что со мной происходит в 2023 году? Я больше не певица и не актриса. Я представляю интересы братьев наших меньших, я волонтер», — подчеркнула Задорожная.

В 1996 году, в возрасте 11 лет, артистка стала солисткой детской музыкальной группы «Непоседы». В нулевых начала сольную карьеру певицы и представила два музыкальных альбома. Помимо этого, Задорожная снималась в кино. В ее фильмографии более 40 проектов, среди которых «Клуб», «Любовь в большом городе», «Кавказская пленница!», «Что творят мужчины! 2».

Ранее английский актер, продюсер и писатель Майкл Кейн заявил о завершении актерской карьеры.