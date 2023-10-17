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16:49, 17 октября 2023Ценности

Названа быстросохнущая после стирки одежда

Фото: Jason Leung / Unsplash

Сотрудник компании по печати рисунков на одежде Icon Printing Алекс Эконс назвал быстросохнущую после стирки одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

По словам эксперта, хлопок является прочным и плотным материалом. По этой причине мокрые изделия, в частности джинсы, долго сохнут.

Так, чтобы сократить время на данный процесс, специалист порекомендовал присмотреться к вещам, изготовленным из нейлона и полиэстера. «Эти материалы считаются гидрофобными, то есть они не впитывают столько воды во время стирки и, следовательно, высыхают намного быстрее», — объяснил Эконс.

Кроме того, собеседник издания посоветовал обратить внимание на одежду из мериносовой шерсти (натуральная шерсть мериносовой породы овец, отличающаяся особой тонкостью волокон — прим. «Ленты.ру»).

В сентябре Алекс Эконс и эксперты модного бренда Matalan перечислили быстрые способы погладить одежду без утюга. В первую очередь, по словам специалистов, предотвратить заломы на ткани может специальный раствор из домашних средств.

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    Мария Винар
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