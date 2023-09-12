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07:30, 12 сентября 2023Ценности

Перечислены быстрые способы погладить одежду без утюга

Фото: Unsplash

Сотрудник компании по печати рисунков на одежде Icon Printing Алекс Эконс и эксперты модного бренда Matalan перечислили быстрые способы погладить одежду без утюга. Соответствующий материал публикует Express.co.uk.

В первую очередь, по словам специалистов, предотвратить заломы на ткани может специальный раствор из домашних средств. Они посоветовали смешать 200 миллилитров воды и 10 миллилитров кондиционера для белья, распылить полученный раствор на предметы гардероба, а затем аккуратно развесить.

Помимо этого, эксперты заявили, что мятые изделия можно брать с собой в душ. «Просто повесьте одежду в ванной, когда принимаете душ, чтобы волокна размягчились, а складки распрямились, и вам не придется их гладить. Когда вы закончите принимать душ, постарайтесь подержать одежду в ванной пятнадцать минут, прежде чем дать ей высохнуть», — уточнили они.

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Среди прочего, собеседники издания порекомендовали привести в порядок предметы гардероба с помощью выпрямителя для волос. «После укладки прядей используйте остаточное тепло прибора, чтобы расправить заломы. Лучше всего это сработает, если заранее обрызгать одежду водой. Выпрямители отлично подходят как для рубашек, так и для более плотных материалов, таких как в пиджаках», — пояснили они.

В заключение специалисты сообщили, что помятые вещи разглаживаются на плоской поверхности за счет мокрых полотенец, положенных на них.

Ранее в сентябре клинер и блогер Полина Савельева назвала россиянам распространенную ошибку при стирке черной одежды. По словам специалистки, негативно повлиять на качество данных предметов гардероба способна горячая вода.

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    Екатерина Ештокина
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