Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:16, 17 октября 2023Среда обитания

Названы способы продать квартиру с «бабушкиным ремонтом» дороже

Чтобы продать жилье с «бабушкиным ремонтом» дороже, вывезите ненужные вещи

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Если потратить на предпродажную подготовку квартиры с «бабушкиным ремонтом» 50-100 тысяч рублей, можно продать ее на несколько сотен тысяч или даже на миллион и более рублей дороже. Этот и другие способы выгодно избавиться от такого жилья назвали опрошенные aif.ru эксперты.

По словам специалистов, если в квартире очень старый ремонт, то собственник может либо снизить цену, либо вложить небольшую сумму в обновление объекта, чтобы удержать или даже поднять стоимость сделки. При втором варианте хозяину жилья понадобится отремонтировать все, что разболталось или сломалось, уделяя особое внимание сантехнике, навести порядок на балконе, заменив треснувшую плитку и подкрасив облупившиеся от времени пороги. Помимо этого, на впечатление покупателя от объекта сильно влияют внешний вид входной двери и цвет стен, так что старую дверь лучше заменить на новую, потолок выбелить, а стены — покрасить в пастельные цвета. После этого в квартиру можно позвать профессиональных клинеров для уборки и фотографа: первые вернут привлекательный вид сантехнике и бытовой технике и очистят все поверхности, а второй сделает снимки с самых привлекательных ракурсов.

Другой способ продать такое жилье подороже — сделать косметический ремонт за счет вывоза ненужных вещей, избавления от загромождающего пространства мебели, аксессуаров и вещей в ветхом состоянии. Эксперты убеждены, что вкладывать деньги в капитальный ремонт не стоит, так как соблюдение уже этих правил позволит значительно улучшить вид старой квартиры.

Материалы по теме:
«Хороший вариант, особенно для регионов» Россияне все чаще покупают квартиру без ипотеки. Как им это удается?
«Хороший вариант, особенно для регионов»Россияне все чаще покупают квартиру без ипотеки. Как им это удается?
16 сентября 2023
«С ипотекой я бы просто не справилась» Россияне сдают свои квартиры и живут в чужих. Зачем им это нужно?
«С ипотекой я бы просто не справилась»Россияне сдают свои квартиры и живут в чужих. Зачем им это нужно?
11 октября 2023

Кроме того, желающим продать объект с «бабушкиным ремонтом» дороже посоветовали скомбинировать предпродажную подготовку с хоумстейджингом — выгодной подачей квартиры потенциальному покупателю, благодаря которой он почувствует себя в ней как дома и захочет остаться. Для этого понадобится убрать личные вещи и любые отсылки на наличие хозяина и вывезти предметы, ассоциирующиеся с болезнью и старостью. Если дополнить это заменой тюля и светильников, внешний вид квартиры уже кардинально изменится в лучшую сторону, заверили специалисты.

«Часто именно в “бабушкиных квартирах” находятся ценные предметы мебели или интерьера. Один из знакомых хоумстейджеров так нашел отличные венские стулья. Все это можно потом отреставрировать, почистить, продать по хорошей цене как антиквариат, а полученные деньги направить на дальнейшее приведение объекта в порядок», — подсказали эксперты.

В июле представители рынка недвижимости рассказали, что продать квартиру дороже поможет адекватно установленная цена, отсутствие проблем с документами и генеральная уборка.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном виновнике повреждения на Balticconnector

    Володин предложил Байдену попытаться победить на дебатах Зюганова

    Жителям элитного ЖК запретили входить в дом

    Дорогое жилье в Москве стало еще дороже

    Посол описал ситуацию в Газе фразой «хаос и катастрофа»

    В Киеве заявили о важности дружбы с Польшей в жестоком мире

    Названы существенные плюсы занятий спортом на улице осенью и зимой

    VK анонсировала новый проект

    Экономист рассказал о будущем курса рубля

    В Петербурге восьмилетней девочке сломали руку на первой тренировке по дзюдо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости