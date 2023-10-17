Названы способы продать квартиру с «бабушкиным ремонтом» дороже

Чтобы продать жилье с «бабушкиным ремонтом» дороже, вывезите ненужные вещи

Если потратить на предпродажную подготовку квартиры с «бабушкиным ремонтом» 50-100 тысяч рублей, можно продать ее на несколько сотен тысяч или даже на миллион и более рублей дороже. Этот и другие способы выгодно избавиться от такого жилья назвали опрошенные aif.ru эксперты.

По словам специалистов, если в квартире очень старый ремонт, то собственник может либо снизить цену, либо вложить небольшую сумму в обновление объекта, чтобы удержать или даже поднять стоимость сделки. При втором варианте хозяину жилья понадобится отремонтировать все, что разболталось или сломалось, уделяя особое внимание сантехнике, навести порядок на балконе, заменив треснувшую плитку и подкрасив облупившиеся от времени пороги. Помимо этого, на впечатление покупателя от объекта сильно влияют внешний вид входной двери и цвет стен, так что старую дверь лучше заменить на новую, потолок выбелить, а стены — покрасить в пастельные цвета. После этого в квартиру можно позвать профессиональных клинеров для уборки и фотографа: первые вернут привлекательный вид сантехнике и бытовой технике и очистят все поверхности, а второй сделает снимки с самых привлекательных ракурсов.

Другой способ продать такое жилье подороже — сделать косметический ремонт за счет вывоза ненужных вещей, избавления от загромождающего пространства мебели, аксессуаров и вещей в ветхом состоянии. Эксперты убеждены, что вкладывать деньги в капитальный ремонт не стоит, так как соблюдение уже этих правил позволит значительно улучшить вид старой квартиры.

Кроме того, желающим продать объект с «бабушкиным ремонтом» дороже посоветовали скомбинировать предпродажную подготовку с хоумстейджингом — выгодной подачей квартиры потенциальному покупателю, благодаря которой он почувствует себя в ней как дома и захочет остаться. Для этого понадобится убрать личные вещи и любые отсылки на наличие хозяина и вывезти предметы, ассоциирующиеся с болезнью и старостью. Если дополнить это заменой тюля и светильников, внешний вид квартиры уже кардинально изменится в лучшую сторону, заверили специалисты.

«Часто именно в “бабушкиных квартирах” находятся ценные предметы мебели или интерьера. Один из знакомых хоумстейджеров так нашел отличные венские стулья. Все это можно потом отреставрировать, почистить, продать по хорошей цене как антиквариат, а полученные деньги направить на дальнейшее приведение объекта в порядок», — подсказали эксперты.

В июле представители рынка недвижимости рассказали, что продать квартиру дороже поможет адекватно установленная цена, отсутствие проблем с документами и генеральная уборка.