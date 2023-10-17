Описан портрет типичного покупателя квартиры в России

Эксперт «Флип» Шавнев: чаще квартиры в России покупают женщины 35-40 лет

Среднестатистический покупатель жилья в России — женщина 35-40 лет с доходом выше 80 тысяч рублей. Такой портрет описал генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев, передает РИА Новости.

По словам специалиста, среди покупателей — 59 процентов женщин и 41 процент мужчин. В половине случаев женщины находятся в браке или в разводе. Женщины обращают внимание на наличие рядом с домом школ и детских садов, а также на их транспортную доступность — в отличие от мужчин.

Чаще всего покупатели недвижимости работают в сфере торговли (25 процентов), строительства (13 процентов), промышленности (18 процентов). На эти сферы приходится более 55 процентов покупателей. При этом 20 процентов тех, кто собирается в ближайшее время приобрести квартиру, официально нигде не работают.

Реже всего жилье приобретают научные сотрудники (два процента), работники сельского хозяйства (четыре процента) и сферы общественного питания (семь процентов). На сотрудников финансовых и страховых организаций приходится 10 процентов покупок.

Одно-двухкомнатные квартиры рассматривают около 60 процентов потенциальных покупателей. Из них 80 процентов не имеют детей или имеют только одного ребенка. Эксперт отметил, что портрет покупателя значительно меняется в зависимости от желаемого количества комнат и метража.

Ранее стало известно, что в России набирают популярность квартиры в подвалах. При этом эксперты предупредили о переплатах при покупке такого жилья. Например, жители таких квартир платят за свет на 40 процентов больше тех, у кого в квартирах есть окна.