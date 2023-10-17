Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:41, 17 октября 2023Среда обитания

Описан портрет типичного покупателя квартиры в России

Эксперт «Флип» Шавнев: чаще квартиры в России покупают женщины 35-40 лет

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Среднестатистический покупатель жилья в России — женщина 35-40 лет с доходом выше 80 тысяч рублей. Такой портрет описал генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев, передает РИА Новости.

По словам специалиста, среди покупателей — 59 процентов женщин и 41 процент мужчин. В половине случаев женщины находятся в браке или в разводе. Женщины обращают внимание на наличие рядом с домом школ и детских садов, а также на их транспортную доступность — в отличие от мужчин.

Чаще всего покупатели недвижимости работают в сфере торговли (25 процентов), строительства (13 процентов), промышленности (18 процентов). На эти сферы приходится более 55 процентов покупателей. При этом 20 процентов тех, кто собирается в ближайшее время приобрести квартиру, официально нигде не работают.

Материалы по теме:
Целые страны уходят под воду. Все началось с крошечного государства в Тихом океане. Кто утонет следующим?
Целые страны уходят под воду.Все началось с крошечного государства в Тихом океане. Кто утонет следующим?
3 октября 2023
Человечество рискует потерять шампанское и просекко. Когда и почему люди останутся без популярного алкоголя?
Человечество рискует потерять шампанское и просекко.Когда и почему люди останутся без популярного алкоголя?
5 сентября 2023

Реже всего жилье приобретают научные сотрудники (два процента), работники сельского хозяйства (четыре процента) и сферы общественного питания (семь процентов). На сотрудников финансовых и страховых организаций приходится 10 процентов покупок.

Одно-двухкомнатные квартиры рассматривают около 60 процентов потенциальных покупателей. Из них 80 процентов не имеют детей или имеют только одного ребенка. Эксперт отметил, что портрет покупателя значительно меняется в зависимости от желаемого количества комнат и метража.

Ранее стало известно, что в России набирают популярность квартиры в подвалах. При этом эксперты предупредили о переплатах при покупке такого жилья. Например, жители таких квартир платят за свет на 40 процентов больше тех, у кого в квартирах есть окна.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном виновнике повреждения на Balticconnector

    Володин предложил Байдену попытаться победить на дебатах Зюганова

    Жителям элитного ЖК запретили входить в дом

    Дорогое жилье в Москве стало еще дороже

    Посол описал ситуацию в Газе фразой «хаос и катастрофа»

    В Киеве заявили о важности дружбы с Польшей в жестоком мире

    Названы существенные плюсы занятий спортом на улице осенью и зимой

    VK анонсировала новый проект

    Экономист рассказал о будущем курса рубля

    В Петербурге восьмилетней девочке сломали руку на первой тренировке по дзюдо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости