Песков прокомментировал инициативу Путина по палестино-израильскому конфликту

Песков: Путин пока не выступал с инициативой по палестино-израильскому конфликту

Президент России Владимир Путин пока не выступал с инициативой по палестино-израильскому конфликту, такие инициативы должны быть проработаны. Мирную инициативу российского лидера прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Чтобы выступать с мирной инициативой, ее нужно проработать со всеми, нужно проговорить, нужно понять позиции сторон, нужно понять все тенденции», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее президент России провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта.