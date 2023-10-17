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11:20, 17 октября 2023Мир

Песков прокомментировал инициативу Путина по палестино-израильскому конфликту

Песков: Путин пока не выступал с инициативой по палестино-израильскому конфликту

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пока не выступал с инициативой по палестино-израильскому конфликту, такие инициативы должны быть проработаны. Мирную инициативу российского лидера прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Чтобы выступать с мирной инициативой, ее нужно проработать со всеми, нужно проговорить, нужно понять позиции сторон, нужно понять все тенденции», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее президент России провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта.

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    Семен Александров
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