Популярная пляжная страна ввела безвизовый режим для россиян на три месяца

Правительство Таиланда: безвиз для россиян на 90 дней поможет развитию экономики

Власти Таиланда решили позволить российским туристам отдыхать в стране без виз до трех месяцев. Об этом говорится в распространенном протоколе заседания правительства королевства, приводит ТАСС.

Новый порядок безвизового режима для россиян, увеличивающий срок их пребывания в популярной пляжной стране Азии с 30 до 90 дней, введут с 1 ноября 2023 года. Отмечается, что он будет действовать по 30 апреля 2024 года.

Представители кабмина заявили, что продление срока безвиза не только отвечает «интересам экономического и внешнеполитического взаимодействия с Россией», но и поможет развитию местной экономики. В протоколе также подчеркивается, что подобное решение призвано обеспечить «установление связей между людьми, что является основой международных отношений».

«Этот порядок <…> должен помочь привлечь больше иностранных туристов, — говорится в документе. — Хотя решение приведет к потере правительством в общей сложности примерно 29 миллионов батов (около 77,5 миллиона рублей), оно увеличит доходы туристической отрасли и станет важным фактором стимулирования экономики Таиланда, что соответствует заявленному курсу правительства».

Ранее в октябре сообщалось, что российские туристы массово устремились на Новый год в Таиланд. Турагенты отмечают, что отдыхающие начали активно скупать туры в курортную страну. Так, загрузка многих популярных отелей на Пхукете кратно опережает прошлогодние результаты. Динамика продаж выросла на 20-30 процентов. Кроме того, в популярных отелях Таиланда уже заканчиваются места.