Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:35, 17 октября 2023Мир

Нетаньяху обвинил ХАМАС в двойном военном преступлении

Нетаньяху: ХАМАС совершает военное преступление, нападая на мирных жителей
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Abir Sultan / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил радикальное палестинское движение ХАМАС в совершении двойного военного преступления, так как боевики группировки нападают на мирных жителей и прикрываются ими. Об этом сообщает ТАСС.

«ХАМАС совершает двойное военное преступление: оно не только целится в мирных жителей и убивает их с беспрецедентной жестокостью, но и прячется за мирными жителями, за своими же мирными жителями. Мы призываем мирное население уходить из Газы, ехать на юг [сектора], в безопасные зоны, а ХАМАС мешает им, часто угрожая оружием, сделать это. ХАМАС хочет удержать их там в качестве живого щита и не дать людям уехать», — констатировал премьер.

Он также добавил, что ХАМАС несет ответственность за жизни израильских заложников и мирных жителей в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху сообщил президенту России Владимиру Путину о дальнейших действиях израильской армии в Газе. По его словам, Израиль не остановится, пока не уничтожит военный потенциал ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    Работница управляющей компании дважды переехала жительницу Подмосковья на Audi. Та жаловалась на холодные батареи

    Раскрыт функционал российского «Комара»

    В российском регионе полиция случайно задержала серийного поджигателя

    В США рассказали о попытке застать Россию врасплох ракетами ATACMS

    Пассажир испражнился на пол самолета и оставил попутчиков на ночь в чужой стране

    Недовольный необычными отношениями взрослой дочери отец получил совет

    Явлинский в четвертый раз поучаствует в президентских выборах

    США отправят к берегам Израиля группу военных для усиления в регионе

    В WhatsApp стала доступна новая функция

    В ЦБ допустили инфляцию выше 6-7 процентов к концу года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости