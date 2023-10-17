Нетаньяху обвинил ХАМАС в двойном военном преступлении

Нетаньяху: ХАМАС совершает военное преступление, нападая на мирных жителей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил радикальное палестинское движение ХАМАС в совершении двойного военного преступления, так как боевики группировки нападают на мирных жителей и прикрываются ими. Об этом сообщает ТАСС.

«ХАМАС совершает двойное военное преступление: оно не только целится в мирных жителей и убивает их с беспрецедентной жестокостью, но и прячется за мирными жителями, за своими же мирными жителями. Мы призываем мирное население уходить из Газы, ехать на юг [сектора], в безопасные зоны, а ХАМАС мешает им, часто угрожая оружием, сделать это. ХАМАС хочет удержать их там в качестве живого щита и не дать людям уехать», — констатировал премьер.

Он также добавил, что ХАМАС несет ответственность за жизни израильских заложников и мирных жителей в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху сообщил президенту России Владимиру Путину о дальнейших действиях израильской армии в Газе. По его словам, Израиль не остановится, пока не уничтожит военный потенциал ХАМАС.