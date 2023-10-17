Проработавшая несколько лет у россиянки няня украла 15 миллионов рублей

Няня похитила пакет с 15 млн руб. у своей работодательницы из Санкт-Петербурга

Няня похитила из квартиры своей 32-летней работодательницы пакет с 15 миллионами рублей, пока та была на работе. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, несколько лет назад потерпевшая с шестилетним сыном переехала из Санкт-Петербурга в Арабские Эмираты. Чтобы спокойно работать в новой стране, женщина через социальные сети нашла няню для своего ребенка, которая поселилась вместе с ними. Накануне работодательница продала имеющуюся недвижимость в России и сняла все сбережения, спрятав полученные наличные деньги в квартире в ОАЭ.

Потерпевшая отлучилась на пару часов, а по возвращении не досчиталась 15 миллионов рублей. Ее сын сообщил, что няня нашла пакет с крупной суммой, собрала вещи и уехала. Полиция ведет поиск злоумышленницы.

Ранее проработавшая пять лет у москвички няня украла украшения и валюту на три миллиона рублей.