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20:57, 17 октября 2023Силовые структуры

Проработавшая несколько лет у россиянки няня украла 15 миллионов рублей

Няня похитила пакет с 15 млн руб. у своей работодательницы из Санкт-Петербурга

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Няня похитила из квартиры своей 32-летней работодательницы пакет с 15 миллионами рублей, пока та была на работе. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, несколько лет назад потерпевшая с шестилетним сыном переехала из Санкт-Петербурга в Арабские Эмираты. Чтобы спокойно работать в новой стране, женщина через социальные сети нашла няню для своего ребенка, которая поселилась вместе с ними. Накануне работодательница продала имеющуюся недвижимость в России и сняла все сбережения, спрятав полученные наличные деньги в квартире в ОАЭ.

Потерпевшая отлучилась на пару часов, а по возвращении не досчиталась 15 миллионов рублей. Ее сын сообщил, что няня нашла пакет с крупной суммой, собрала вещи и уехала. Полиция ведет поиск злоумышленницы.

Ранее проработавшая пять лет у москвички няня украла украшения и валюту на три миллиона рублей.

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    Олеся Мицкевич
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