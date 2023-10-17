В Совфеде оценили готовность США помогать Украине и Израилю

Сенатор Пушков: помощь Украине и Израилю рискует обернуться проблемами для США

Одновременная поддержка Израиля и Украины может привести к проблемам в США. Такую точку зрения высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил о словах американского лидера Джо Байдена, «самонадеянно» выразившего готовность помогать обеим странам. «Посмотрим, куда это заведет его и США вместе с ним в предвыборный год», — написал сенатор.