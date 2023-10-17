Одной категории москвичей посоветовали перейти на зимнюю резину

Вильфанд: москвичам, использующим нешипованную резину, лучше перейти на зимнюю

Жителям Москвы и Подмосковья, которые используют нешипованную летнюю резину, лучше задуматься о переходе на зимнюю. Такой совет автомобилистам из столичного региона дал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Синоптик напомнил, что летняя резина начинает терять эластические свойства при температуре ниже пяти градусов тепла. «Она начинает деревенеть, дубеть. Понятно, что, если теряются эластические свойства, и тормозной путь увеличивается», — отметил Вильфанд.

Эксперт добавил, что категория водителей с шипованной резиной может повременить с переходом на зимние шины. Однако он подчеркнул, что «это тот случай, когда каждый решает сам».

Ранее автомобилистам напомнили о правилах смены шин перед зимой. По словам специалистов международной сети автосервисов Fit Service, важно учитывать не только температурный режим, но и степень износа шин, их вид и способ установки. Новые зимние шины стоит устанавливать при среднесуточной температуре плюс пять-семь градусов.