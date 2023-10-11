Автомобилистам напомнили о правилах смены шин перед зимой

Fit Service: новые зимние шины стоит устанавливать в середине октября

При смене летней резины на зимнюю важно учитывать не только температурный режим, но и степень износа шин, их вид и способ установки. Обо всех правилах «переобувания» автомобиля россиянам в разговоре с «Известиями» рассказали эксперты международной сети автосервисов Fit Service.

Новые зимние шины стоит устанавливать при среднесуточной температуре плюс пять-семь градусов, то есть примерно в середине октября, не дожидаясь сильного похолодания, напомнил технический директор сети Алексей Рузанов. Первые пятьсот километров пробега на новых шинах он рекомендует избегать скорости выше 70 километров в час, резких разгонов и торможений.

Если резина уже использовалась в прошлом сезоне ее нужно ставить при температуре плюс четыре-пять градусов. Автоэксперт советует проверить глубину протектора — на старых зимних колесах она не должна превышать четырех миллиметров. Кроме того, важно следить за сроком службы шин и, если он вышел, а протектор еще не изношен, заменить резину все равно стоит. Вне зависимости от новизны шин после установки нужно обязательно сделать проверку сход-развала. По словам автоэксперта, передние и задние, а также левые и правые шины изнашиваются неравномерно, поэтому важно менять их местами каждый сезон. Представитель Fit Service также напоминает о направленности и асимметричности шин.

Выбирать между покрышками и колесами на дисках автовладельцу стоит по своему смотрению. Но если шины на дисках, то перед установкой рекомендуется отдать их на балансировку. Это спасет подвеску от лишней нагрузки, устранит вибрацию колес и улучшит управляемость авто. А при выборе между шипованной и фрикционной резиной (так называемая «липучка») необходимо ориентироваться на регион проживания. Первые эффективны в гололед и на плохо очищенных от снега дорогах. Последние подойдут для мягкого климата с дождем и мокрым снегом. Всесезонные шины Рузанов не рекомендует.

Рузанов отмечает, что дефицита в ассортименте шин не наблюдается. Продукция брендов, ушедших с российского авторынка, есть в наличии, крупные поставщики уже наладили механизм параллельного импорта. Не отстают в качестве и китайские производители, чья продукция представлена как в дорогом, так и в экономсегменте, добавил автоэксперт. Директор маркетинга Fit Service также сообщил, что стоимость шиномонтажа по сравнению с весенним сезоном, а также с прошлым годом не сильно изменилась. Цены остаются на уровне 2400 рублей — с прошлого года они выросли на семь процентов на фоне общей инфляции.

Ранее столичный дептранс уже рекомендовал местным автомобилистам отказаться от поездок на летней резине из-за снега с дождем и гололедицы