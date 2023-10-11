Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:43, 11 октября 2023Среда обитания

Автомобилистам напомнили о правилах смены шин перед зимой

Fit Service: новые зимние шины стоит устанавливать в середине октября

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

При смене летней резины на зимнюю важно учитывать не только температурный режим, но и степень износа шин, их вид и способ установки. Обо всех правилах «переобувания» автомобиля россиянам в разговоре с «Известиями» рассказали эксперты международной сети автосервисов Fit Service.

Новые зимние шины стоит устанавливать при среднесуточной температуре плюс пять-семь градусов, то есть примерно в середине октября, не дожидаясь сильного похолодания, напомнил технический директор сети Алексей Рузанов. Первые пятьсот километров пробега на новых шинах он рекомендует избегать скорости выше 70 километров в час, резких разгонов и торможений.

Если резина уже использовалась в прошлом сезоне ее нужно ставить при температуре плюс четыре-пять градусов. Автоэксперт советует проверить глубину протектора — на старых зимних колесах она не должна превышать четырех миллиметров. Кроме того, важно следить за сроком службы шин и, если он вышел, а протектор еще не изношен, заменить резину все равно стоит. Вне зависимости от новизны шин после установки нужно обязательно сделать проверку сход-развала. По словам автоэксперта, передние и задние, а также левые и правые шины изнашиваются неравномерно, поэтому важно менять их местами каждый сезон. Представитель Fit Service также напоминает о направленности и асимметричности шин.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
Перевозка детей в автомобиле в 2023 году: основные правила, требования и штрафы
Перевозка детей в автомобиле в 2023 году:основные правила, требования и штрафы
5 октября 2023

Выбирать между покрышками и колесами на дисках автовладельцу стоит по своему смотрению. Но если шины на дисках, то перед установкой рекомендуется отдать их на балансировку. Это спасет подвеску от лишней нагрузки, устранит вибрацию колес и улучшит управляемость авто. А при выборе между шипованной и фрикционной резиной (так называемая «липучка») необходимо ориентироваться на регион проживания. Первые эффективны в гололед и на плохо очищенных от снега дорогах. Последние подойдут для мягкого климата с дождем и мокрым снегом. Всесезонные шины Рузанов не рекомендует.

Рузанов отмечает, что дефицита в ассортименте шин не наблюдается. Продукция брендов, ушедших с российского авторынка, есть в наличии, крупные поставщики уже наладили механизм параллельного импорта. Не отстают в качестве и китайские производители, чья продукция представлена как в дорогом, так и в экономсегменте, добавил автоэксперт. Директор маркетинга Fit Service также сообщил, что стоимость шиномонтажа по сравнению с весенним сезоном, а также с прошлым годом не сильно изменилась. Цены остаются на уровне 2400 рублей — с прошлого года они выросли на семь процентов на фоне общей инфляции.

Ранее столичный дептранс уже рекомендовал местным автомобилистам отказаться от поездок на летней резине из-за снега с дождем и гололедицы

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Клабукова
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле сообщили о 200 обезглавленных телах, в том числе детях. Как весь мир поверил в этот фейк?

    Наряд Майкла Джексона из культовой рекламы Pepsi продадут за 49 миллионов рублей

    Известный российский комик назвал главный минус Испании

    Стало известно о разрушении мифа о превосходстве оружия НАТО на Украине

    Попавший на необитаемый остров после шторма россиянин рассказал о выживании

    Стали известны сроки поставки Данией первых самолетов F-16 на Украину

    Автомобилистам напомнили о правилах смены шин перед зимой

    Выход иностранных банков из синдикатов с россиянами оценили в миллиарды долларов

    Российская армия подошла к селу Бердычи северо-западнее Авдеевки

    Жена заключенного тайно забеременела от любовника и бросила детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости