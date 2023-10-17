Бывший майор МВД России предстал перед судом за слив данных о Дугиной

В Москве судят экс-майора МВД за слив данных о журналистке Дугиной

Нагатинский районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего майора МВД Ивана Рыбина и его сообщника — предпринимателя Даниила Чоудхури, обвиняемых в сливе данных о журналистке Дарье Дугиной, машина которой была взорвана по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, фигуранты дела заключили досудебное соглашение и просили о рассмотрении дела в особом порядке, предусматривающем наказание ниже низшего предела с полным признанием вины. Однако, когда они предстали перед судом, отец потерпевшей — философ Александр Дугин и прокурор, представляющий государственное обвинение, выступили против упрощенной процедуры судопроизводства.

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Даниил Чоудхури разместил в одном из мессенджеров объявление о сборе сведений на Дарью Дугину. На просьбу откликнулся бывший сотрудник МВД Иван Рыбин, который продал «заказчику» информацию из системы Госавтоинспекции за 3350 рублей. Далее Чоудхури передал собранные сведения неустановленным лицам.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 137 («Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица»). Кроме того, бывшего полицейского обвиняют по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Они утверждают, что не знали Дугину и о цели заказчиков совершить против нее теракт.