Россиян предупредили о рисках дефицита авокадо

«Москва 24»: война в Израиле может затруднить поставки авокадо в Россию

Поставки ряда категорий продукции из Израиля в Россию оказались под угрозой из-за продолжающейся войны с радикальной группировкой ХАМАС на Ближнем Востоке. Трудности могут возникнуть в том числе с импортом авокадо, сообщает «Москва 24» со ссылкой на участников рынка.

До недавнего времени Израиль считался одним из ключевых экспортеров плодов этого растения на российский рынок. На долю ближневосточной страны приходилось до половины от суммарного объема закупок авокадо. Однако в результате начала войны с ХАМАС израильский аэропорт Бен-Гурион оказался в опасной зоне, в непосредственной близости от эпицентра боевых действий.

В случае срыва поставок авокадо из Израиля у России останутся альтернативные варианты. Предложить свою продукцию могут экспортеры из Турции и Марокко. Кроме того, на рынке существует сорт «хасс» из Кении, Перу, Колумбии и Южно-Африканской республики (ЮАР), уточнили эксперты.

Суммарный ежегодный объем израильского импорта в Россию оценивается примерно в 800 миллионов долларов. Помимо трудностей с поставками авокадо сложности могут возникнуть с импортом косметики и фармацевтических препаратов. Однако, как заверила декан экономического факультета РУДН Инна Андронова, доля подобной израильской продукции на российском рынке «крайне мала».

Ранее журналисты Telegram-канала Shot сообщили, что большинство косметических компаний Израиля предупредили российских покупателей о прекращении поставок продукции в РФ из-за продолжающейся войны с ХАМАС. На фоне затягивания боевых действий значительная часть брендов не смогли обозначить точных сроков возобновления экспорта в Россию. До недавнего времени Израиль поставлял в основном средства увлажнения кожи, разглаживающие шампуни и ряд средств для ухода за вьющимися волосами.