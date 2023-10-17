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19:40, 17 октября 2023Силовые структуры

Россиянин уснул в кабинете приставов перед заседанием и избежал приговора суда

Суд Петербурга не смог вынести приговор мужчине, уснувшему в кабинете приставов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Колпинский районный суд Петербурга со второго раза рассмотрел представление об отмене условного срока для ранее осужденного мужчины, который уснул прямо перед заседанием в кабинете приставов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городских судов.

В ходе рассмотрения материалов дела судья удовлетворил представление начальника уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) по Колпинскому району Санкт-Петербурга и отправил виновного в колонию общего режима на семь месяцев. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

По информации ведомства, ранее осужденного Николая Фролова признали виновным по части 1 статьи 158 («Кража») УК РФ и приговорили к условному сроку. Через некоторое время мужчина перестал появляться для регистрации в правоохранительных органах, а также несколько раз был привлечен к административной ответственности за употребление запрещенных веществ. Сотрудники УИИ попросили изменить наказание на реальное лишение свободы в колонии, однако в назначенное для первого заседания время виновный не смог дойти до зала суда, так как заснул прямо на полу в кабинете приставов.

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    Олеся Мицкевич
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