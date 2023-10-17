Россиянка за два часа похудела на 18 килограммов

В Мурманске врачи удалили пациентке опухоль весом с новорожденного теленка

Жительница Мурманска обратилась к врачам с жалобой на увеличившийся живот и лишний вес и узнала, что у нее образовалась огромная опухоль. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

По данным издания, обследовавшие россиянку врачи обнаружили опухоль диаметром около 30 сантиметров и весом 18 килограммов, что соответствует весу новорожденного теленка.

Врачи госпитализировали пациентку в онкологический диспансер, где хирурги удалили опухоль. После длившейся два часа операции россиянка похудела на 18 килограммов. Послеоперационное состояние россиянки оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что россиянин «излечился» от меланомы за несколько секунд.