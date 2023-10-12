Россиянин «излечился» от меланомы за несколько секунд

Выявленная у жителя Якутии меланома оказалась застрявшей в глазу шелухой

Житель Якутии с диагностированной меланомой глаза — злокачественной опухолью — пришел в офтальмологическую клинику и «излечился» за несколько секунд. Об этом сообщает портал ЯСИА.

По данным издания, после того как россиянин с поставленным диагнозом пришел в специализированное медицинское учреждение, врач решил более подробно исследовать новообразование, для чего взял специальную иглу и попытался взять биопсию, пробу «пораженного» участка.

Однако опухоль не только не прокалывалась, но и начала двигаться вместе с иглой. «Пятно не проткнулось, а потянулось за иглой дальше. Так и выяснилось, что меланома оказалась шелухой семечки подсолнуха! Пациент счастливый отправился домой», — рассказал врач-офтальмолог Пантелеймон Аргунов.

Ранее сообщалось, что россиянин пережил несчастный случай, попал в больницу и «помолодел».

