Российская медсестра предстанет перед судом за лишение жизни 10-месячной девочки

Суд на Кубани рассмотрит дело медсестры, обвиняемой в смерти 10-месячной девочки

Следователи Краснодарского края передали в суд материалы уголовного дела в отношении 25-летней медсестры, подозреваемой в ненадлежащем оказании помощи поступившей в отделение десятимесячной девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

Она обвиняется по части 2 статьи 109 («Лишение жизни по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей») УК РФ.

По информации ведомства, все произошло в Темрюкской центральной районной больнице, где женщина работала медицинской сестрой отделения анестезиологии-реанимации. В одно из ее дежурств поступила десятимесячная девочка с термическим ожогом, которой после осмотра было назначено лечение.

Подозреваемая ненадлежащим образом отнеслась к своим обязанностям при промывании катетера. В результате действий медсестры состояние малолетней резко ухудшилось, после полученных повреждений она не выжила.