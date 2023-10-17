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16:32, 17 октября 2023Путешествия

Российские туристы массово устремились в одну страну Средней Азии

Число российских туристов в Таджикистане выросло на 30 процентов в 2023 году

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Число российских туристов в Таджикистане в 2023 году выросло на 30 процентов по сравнению с 2022 годом. О том, что россияне массово устремились в эту страну Средней Азии, рассказал директор местной альпинистско-туристической базы «Артуч» Эрадж Мухаммаджон-заде, его комментарий приводит РИА Новости.

По словам эксперта, в 2023 году российские туристы составили треть от общего числа в один миллион иностранных гостей. Мухаммаджон-заде также отметил, что в последние годы путешественники из России начали воспринимать Таджикистан как очень красивую страну для поездок.

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Кроме того, директор турбазы выразил надежду, что в ближайшее время число российских туристов в республике будет и дальше расти. Среди привлекательных локаций Таджикистана он назвал Фанские горы на западе страны.

Ранее сообщалось, что туристы из России массово устремились на отдых в Узбекистан, за первое полугодие 2023 года их число увеличилось почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. По словам посла республики в РФ Ботиржона Асадова, положительная динамика притока отдыхающих из России наблюдается еще с весны прошлого года.

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    Марина Черняк
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