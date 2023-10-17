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00:05, 19 октября 2023Спорт

Шлеменко сравнил Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова

Шлеменко заявил, что Хабиб Нурмагомедов ментально сильнее Ислама Махачева
Александр Шлеменко

Александр Шлеменко. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко сравнил действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева и бывшего обладателя титула Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен высказался в интервью «Ленте.ру».

«Думаю, Махачев более правильно обучен и техничен в стойке, чем Нурмагомедов. Но в ключевом Хабиб Ислама превосходит. Он сильнее ментально. Он оказывал большее давление на соперников с самого начала боев. Ислам же более размеренный. А еще у Хабиба более крепкая челюсть», — заявил Шлеменко.

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12 февраля 2023

В данный момент Нурмагомедов, завершивший карьеру, тренирует Махачева. Бой россиянина и австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби. Основной кард стартует в 21:00 по московскому времени, в его рамках пройдут пять поединков, Махачев и Волкановски выйдут в октагон последними. В этом бою уроженец Дагестана будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

Всего в карьере 31-летний россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы, потерпев поражение только один раз. В активе 35-летнего Волкановски 26 побед при двух поражениях.

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    Андрей Стрельцов
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