В российском регионе поджог на железной дороге нарушил движение поездов

В Смоленской области неизвестный поджег оборудование на железной дороге

В Смоленской области неизвестный совершил поджог оборудования на железной дороге, в результате чего было нарушено движение поездов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на 336-м километре перегона Сафоново — Милохово. Огнем были повреждены два релейных шкафа, которые регулируют работу железнодорожных светофоров. Несмотря на оперативную ликвидацию пожара, движение поездов пришлось задержать на 14 минут.

В настоящее время полицейские разыскивают поджигателя. На месте происшествия они нашли упаковку от еды, пластиковую бутылку и камень со следами горючей жидкости.

Возбуждено уголовное дело по статье 267 УК РФ («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»).