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08:19, 17 октября 2023Силовые структуры

В российском регионе поджог на железной дороге нарушил движение поездов

В Смоленской области неизвестный поджег оборудование на железной дороге

Фото: Carlos Barria / Reuters

В Смоленской области неизвестный совершил поджог оборудования на железной дороге, в результате чего было нарушено движение поездов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на 336-м километре перегона Сафоново — Милохово. Огнем были повреждены два релейных шкафа, которые регулируют работу железнодорожных светофоров. Несмотря на оперативную ликвидацию пожара, движение поездов пришлось задержать на 14 минут.

В настоящее время полицейские разыскивают поджигателя. На месте происшествия они нашли упаковку от еды, пластиковую бутылку и камень со следами горючей жидкости.

Возбуждено уголовное дело по статье 267 УК РФ («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»).

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    Любовь Ширижик
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