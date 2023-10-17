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08:28, 17 октября 2023Бывший СССР

В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В городе Херсоне, подконтрольном Киеву, произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Вести» в Telegram.

Других подробностей случившегося не приводится.

Ранее в Министерстве энергетики Украины сообщили, что в Херсоне оказалась повреждена электрическая подстанция. В ведомстве уточнили, что подстанция с рабочим напряжением 150 киловольт была обесточена в результате ракетного удара.

О громких взрывах в центра Херсона 14 октября также докладывал глава городской военной администрации Роман Мрочко. Уточнялось, что город находится под обстрелом с левобережья.

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    Варвара Кошечкина
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