В России захотели ужесточить правила приобретения жилья с маткапиталом

Колунов: в РФ могут ужесточить правила покупки недвижимости с маткапиталом

Российским семьям могут ужесточить правила покупки недвижимости с использованием средств материнского капитала. Об этом рассказал член комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Его слова приводят «Известия».

По словам парламентария, при оформлении сделки предлагается привлекать органы опеки и попечительства. Они будут проводить оценку пригодности жилья для проживания и одобрять покупку с использованием маткапитала. В настоящий момент они участвуют только в перепродаже недвижимости.

Как отметил собеседник издания, если органы придут к решению, что условия не соблюдены, то средства нельзя будет использовать при оформлении сделки. Такое ужесточение планируется ввести для борьбы с недобросовестным обналичиванием маткапитала, что запрещено российским законодательством.

Отмечается, что ежегодно год в России фиксируются от 2 до 2,5 тысяч преступлений подобного рода, при этм чаще всего обналичивание происходит путем фиктивной покупки недвижимости.