В российском регионе полиция случайно задержала серийного поджигателя

В Ноябрьске полиция случайно задержала мужчину, который поджег два дома

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) полиция случайно задержала 34-летнего местного жителя, который поджег два дома. Об этом сообщает Baza.

На допросе мужчина рассказал, что делал это из любви к наблюдениям за горящими домами. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

18 сентября в Ноябрьске загорелся многоквартирный жилой дом. Пожар унес жизни двоих детей и женщины. Экспертиза показала, что дом подожгли, однако у правоохранителей не было зацепок и подозреваемых. Недавно в городе снова случился пожар, благодаря которому силовики смогли выйти на след подозреваемого.

Ранее в Курганской области полиция задержала 66-летнюю жительницу Кетовского округа за попытку поджечь дом соседей.