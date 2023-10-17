Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:31, 17 октября 2023Силовые структуры

В российском регионе полиция случайно задержала серийного поджигателя

В Ноябрьске полиция случайно задержала мужчину, который поджег два дома

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) полиция случайно задержала 34-летнего местного жителя, который поджег два дома. Об этом сообщает Baza.

На допросе мужчина рассказал, что делал это из любви к наблюдениям за горящими домами. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

18 сентября в Ноябрьске загорелся многоквартирный жилой дом. Пожар унес жизни двоих детей и женщины. Экспертиза показала, что дом подожгли, однако у правоохранителей не было зацепок и подозреваемых. Недавно в городе снова случился пожар, благодаря которому силовики смогли выйти на след подозреваемого.

Ранее в Курганской области полиция задержала 66-летнюю жительницу Кетовского округа за попытку поджечь дом соседей.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Работница управляющей компании дважды переехала жительницу Подмосковья на Audi. Та жаловалась на холодные батареи

    В ООН отреагировали на применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS

    В США отчитались о доставке на Украину всех обещанных танков

    Махачев рассказал о планах на будущее в случае победы над Волкановски

    Стало известно о возвращении популярного шоу на Первый канал

    Раскрыт функционал российского «Комара»

    В российском регионе полиция случайно задержала серийного поджигателя

    В США рассказали о попытке застать Россию врасплох ракетами ATACMS

    Пассажир испражнился на пол самолета и оставил попутчиков на ночь в чужой стране

    Недовольный необычными отношениями взрослой дочери отец получил совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости