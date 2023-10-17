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14:46, 17 октября 2023Силовые структуры

Россиянка попыталась поджечь дом недруга сына и была задержана

В Курганской области полиция задержала женщину за попытку поджечь дом

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

В Курганской области полиция задержала 66-летнюю жительницу Кетовского округа, который известен как «курганская Рублевка», за попытку поджечь дом соседей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 30, статье 167 («Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. По ней обвиняемой грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

По версии следствия, вечером 15 октября задержанная выпила и пошла обливать горючей жидкостью стену дома, в котором живет недруг ее сына. После этого женщина подожгла дом. Возгорание успели заметить и быстро ликвидировать.

Ранее в Красноярске суд приговорил 17-летнего подростка к трем годам лишения свободы условно за угрозу поджечь отдел полиции.

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