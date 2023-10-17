В российском регионе трое незнакомцев ограбили египтянина в машине

В Ленобласти незнакомцы избили и ограбили египтянина, спавшего в машине

В Ленинградской области трое незнакомцев избили и ограбили 36-летнего египтянина. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, иностранец живет в поселке Первомайское. 15 октября он поссорился с бывшей супругой и решил переночевать в своей машине, однако в два часа ночи дверь авто открыл мужчина и стал бить потерпевшего по голове, затем к избиениям подключился приятель нападавшего. Их третий сообщник осмотрел салон автомобиля и забрал конверт с 135 тысячами рублей из бардачка.

Пострадавший смог запомнить, что один из грабителей был с бородой и в светлой куртке и говорил с акцентом. Остальные были одеты в темное, а лица прикрывали капюшонами.

Силовики проводят проверку и решают вопрос о возбуждении дела.

Ранее сообщалось, что возле московской пекарни избили пьяного гражданина Южно-Африканской Республики.