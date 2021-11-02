Возле московской пекарни избили пьяного африканца

Гражданин ЮАР попал в больницу после избиения в центре Москвы

Московская полиция ведет розыск избивших пьяного африканца россиян. Об том во вторник, 2 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, о случившемся в полицию сообщил охранник одного из столичных заведений. Он пояснил полицейским, что около пяти утра несколько мужчин напали на иностранного гражданина возле пекарни на улице Покровка и сильно избили. Потерпевший оказался гражданином Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Иностранец был доставлен в больницу, где врачи диагностировали перелом верхней челюсти и лицевых костей. Кроме того, потерпевшему выбили три зуба. Африканец находится на лечении в одном из медучреждений Москвы. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

23 октября на видео попал конфликт в Воронеже. Россияне подрались в маршрутке с африканцем из-за маски.