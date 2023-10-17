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05:53, 17 октября 2023Интернет и СМИ

В США Байдена заподозрили в усталости от конфликтов в мире

Взявший интервью у Байдена журналист Пелли увидел у него признаки усталости
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Reuters

Ведущий CBS Скотт Пелли, взявший интервью у президента США Джо Байдена о конфликте между Израилем и ХАМАС, увидел признаки того, что глава государства устал от конфликтов в Израиле и на Украине. На это обратил внимание телеканал Fox News.

В опубликованной CBS стенограмме беседы с Байденом включены ремарки с комментариями Пелли. В одной из них журналист отмечает, что прошлая неделя была тяжелой, и «мы видели это по нему», имея ввиду президента.

Также журналист заметил, что во время беседы с американским лидером госсекретарь США Энтони Блинкен находился в Израиле, а глава Пентагона присутствовал на заседании НАТО по Украине. «Самый возрастной президент Соединенных Штатов, кажется, устал руководить всем этим. Но он очень четко понимает, за что он выступает и как его политика, по его мнению, поможет Америке пройти через это», — написал Пелли.

Как отмечает Fox News, преклонный возраст Байдена вызывает беспокойство среди стратегов Демократической партии и обозревателей СМИ. Кроме того, некоторые соцопросы указывают и на общую тревогу избирателей по этому поводу: согласно октябрьскому опросу Монмутского университета, 76 процентов респондентов согласились с тем, что нынешний глава Белого дома «слишком стар», чтобы баллотироваться на еще один срок.

В интервью CBS Джо Байден рассказал о планах на второй президентский срок, в частности, о желании подавить Россию. Кроме того, Байден заявил о намерении нормализовать отношения со странами Ближнего Востока. «У нас огромные возможности сделать мир лучше», — резюмировал хозяин Белого дома.

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    Екатерина Подвигина
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