ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ при обстреле города попали в многоквартирный дом

Вооруженные силы Украины при обстреле Донецка попали в многоквартирный дом. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела произошло прямое попадание в многоквартирный дом по улице Степаненко в Куйбышевском районе», — сообщил он.

Кулемзин добавил, что согласно данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Донецк подвергся обстрелам десять раз в период с 21:00 16 октября до 9:00 17 октября.

14 октября ВСУ обстреляли территорию Донецкой народной республики 43 раза за сутки, суммарно выпустив 146 боеприпасов.