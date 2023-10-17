Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:39, 17 октября 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ при обстреле города попали в многоквартирный дом

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины при обстреле Донецка попали в многоквартирный дом. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела произошло прямое попадание в многоквартирный дом по улице Степаненко в Куйбышевском районе», — сообщил он.

Кулемзин добавил, что согласно данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Донецк подвергся обстрелам десять раз в период с 21:00 16 октября до 9:00 17 октября.

14 октября ВСУ обстреляли территорию Донецкой народной республики 43 раза за сутки, суммарно выпустив 146 боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на обещание Байдена подавить Путина

    В России упал спрос на подержанные автомобили

    Под Петербургом пенсионерка разбирала вещи в сарае и нашла РПГ-26

    Мужчина подрался со схватившим его собаку злобным кенгуру и попал на видео

    Стало известно о возвращении в эфир «Модного приговора»

    Названы главные сложности похудения после 30 лет

    Российского экс-силовика приговорили к условному сроку за разглашение гостайны

    В США заявили о сдающихся в русский плен украинцах

    Ирина Безрукова показала фигуру в бикини на фото времен своей молодости

    Признание пойманного в Крыму украинского агента попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости