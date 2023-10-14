Украинские войска более 40 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Всего было выпущено 146 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на донецком направлении украинские военные совершили 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском направлении — 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском — три обстрела из артиллерии 155 миллиметров.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации трех украинских бригад в ДНР. Также ударами авиации были поражены скопления живой силы украинских войск и их военной техники на лисичанском, соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях.

Также стало известно, что российская армия стремится взять в котел подконтрольную украинской стороне Авдеевку в ДНР. Сообщается, что российские силы нанесли удары по Авдеевке бомбами, ракетами, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гаубиц.