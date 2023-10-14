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00:46, 14 октября 2023Бывший СССР

Украинские войска более 40 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Всего было выпущено 146 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на донецком направлении украинские военные совершили 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском направлении — 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском — три обстрела из артиллерии 155 миллиметров.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации трех украинских бригад в ДНР. Также ударами авиации были поражены скопления живой силы украинских войск и их военной техники на лисичанском, соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях.

Также стало известно, что российская армия стремится взять в котел подконтрольную украинской стороне Авдеевку в ДНР. Сообщается, что российские силы нанесли удары по Авдеевке бомбами, ракетами, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гаубиц.

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    Екатерина Подвигина
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