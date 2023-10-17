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15:31, 17 октября 2023Ценности

Выбор розовых носков премьером Таиланда на встречу с Путиным объяснили

Премьер Тависин встретился с Путиным в соответствующих дню недели розовых носках

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Журналисты кремлевского пула «РИА Новости» объяснили желание премьер-министра Таиланда Сретты Тависина надеть розовые носки на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом они рассказали в Telegram-канале.

Выяснилось, что гость выбрал вещь данного оттенка, поскольку розовый в Таиланде — это цвет вторника. «Все просто! Выбор цвета носков премьером Таиланда связан с культурными традициями страны (...) У них есть отдельные цвета, которые соответствуют дням недели», — говорится в публикации.

Фотографы запечатлели Тависина с российским лидером в классическом синем костюме, который состоял из пиджака и брюк, а также белой рубашке и коричневых туфлях. В то же время галстук он также предпочел розовый — в тон носкам.

В сентябре в цветах галстуков Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тийипа Эрдогана разглядели тайный смысл. Стилист Владимир Дубинин заявил, что бирюзовый цвет олицетворяет баланс, уравновешенность и спокойствие. В то же время бордовый указывает на власть и уверенность.

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    Карина Черных
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