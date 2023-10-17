В Индии оценили отказ Зеленскому в «визите солидарности» в Израиль

HT: Израиль унизил Зеленского, отказав ему в «визите солидарности» в страну

Израиль «унизил» президента Украины Владимира Зеленского, отказав ему в визите в страну на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает индийское издание Hindustan Times (HT).

Отмечается, что украинский лидер планировал совершить «визит солидарности», однако израильское руководство выступило против его приезда. «Израиль закрыл дверь перед лицом Владимира Зеленского?» — говорится в видеосюжете. При этом, подчеркивает издание, Киев поддержал Тель-Авив в конфликте с палестинским движением ХАМАС.

Также уточняется, что Израиль, несмотря на поддержку Украины в конфликте с Россией, воздержался от военной помощи республике. По мнению HT, это связано с «сильным военным присутствием России в Сирии».

Ранее портал Ynet рассказал, что израильское правительство сообщило Зеленскому, что сейчас неподходящее время для его визита в страну. Украинский президент хотел посетить еврейское государство одновременно с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который 16 октября вновь прибыл в Израиль.