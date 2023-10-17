Двух сотрудников телеканала «Звезда» обвинили в краже трех тысяч долларов

Двух сотрудников телерадиокомпании «Звезда» обвинили в краже денег, принадлежащих каналу. Об этом пишет Baza в Telegram.

Сообщается, что 16 октября в полицию обратился сотрудник службы безопасности компании. По его версии, исполнительный продюсер радио «Звезда» Александр Иллерицкий и еще один работник медиахолдинга могли присвоить себе около трех тысяч долларов (примерно 292 тысячи рублей по нынешнему курсу) за размещение контента на канале.

Полиция приняла заявление, в настоящий момент следователи разбираются в ситуации.

Ранее сообщалось, что сотрудник ТНТ стал жертвой кражи. Утверждалось, что работник телеканала уснул на скамейке на улице и потерял оборудование стоимостью почти два миллиона рублей. Потерпевший обратился в полицию, правоохранителям удалось оперативно найти вора: он спрятал украденное в подъезде рядом с местом, где уснул сотрудник ТНТ.