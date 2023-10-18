Байден назвал возможного виновного в ударе по больнице в секторе Газа

Байден: удар по больнице «Аль-Ахли» могли случайно нанести радикалы в Газе

Президент США Джо Байден назвал возможного виновного в ударе по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. По его словам, это могли сделать палестинские радикалы. Об этом сообщает ТАСС.

«С учетом информации, которую мы видим по состоянию на сегодняшний день, складывается впечатление, что это является результатом случайной ракеты, выпущенной террористической группировкой в Газе», — сказал американский лидер во время выступления в Тель-Авиве.

Ранее Байден заявил, что его уверенность в непричастности Израиля к удару по больнице в Газе основана на данных, которые ему предоставил Пентагон.

17 октября был нанесен удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, где укрывались люди. Сообщалось о 800 жертвах удара.