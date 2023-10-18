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18:23, 18 октября 2023Силовые структуры

Глава российского округа задержан за злоупотребления с льготными квартирами

В Кемеровской области задержан глава Яйского муниципального округа

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Кемеровской области задержан глава Яйского муниципального округа по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с ноября 2021 по август 2022 года чиновник заключил с частной фирмой 17 муниципальных контрактов на сумму более 144 миллионов рублей. Компания должна была построить два многоквартирных дома с жильем для льготников. При этом глава муниципального образования решил выплатить авансом 90 процентов стоимости контрактов. В результате застройщик получил около 115 миллионов рублей, однако дома до сих пор не готовы и муниципальные контракты не исполнены.

Нарушения выявила прокурорская проверка. Теперь силовики разбираются в мотивах преступления и устанавливают возможную причастность других лиц.

Момент задержания чиновника попал на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в ведомстве. На кадрах видно, что силовики ведут мужчину по улице в отделение, где надевают на него наручники. Вечером его посадили в полицейскую машину и увезли.

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    Варвара Митина
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