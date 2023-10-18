Известные шеф-повара разработают блюда для Бурятии на фестивале «Гастрокэмп»

В Улан-Удэ, где с 18 октября проходит международный фестиваль «Гастрокэмп», известные шеф-повара из разных регионов России разработают авторские блюда для фирменного меню республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Международного эногастрономического центра и член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Леонид Гелибтерман рассказал, что туризм для гурманов в Бурятии развивается давно. Он также сообщил, что сейчас регион активно подключается к новому проекту «Чайный путь», кроме того, ведется работа над созданием центра российской гастродипломатии в Азии.

«Мы еще почти два года назад решили организовать здесь "Гастрокэмп". В нем участвуют лучшие повара Бурятии, а также профессионалы из разных регионов России. И на этот форум приехал известный шеф-чемпион Монголии», — подчеркнул он.

Фестиваль завершится гала-ужином, который пройдет 25 октября, на нем шефы представят авторские блюда и напитки для фирменного меню Бурятии. Все предложения позже будут доступны в ресторанах и кафе республики.