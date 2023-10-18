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20:46, 18 октября 2023Интернет и СМИ

Популярный комик назвал речь ведущего КВН несвязным потоком слов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярный российский комик и актер Денис Косяков раскритиковал ведущего Валдиса Пельша в роли ведущего «Клуба веселых и находчивых» (КВН). В видеообзоре, опубликованном на YouTube, он назвал речь шоумена на Летнем кубке КВН «абсолютно несвязным потоком слов».

«Мне нравится он (Пельш — прим. «Ленты.ру») как ведущий, вообще никаких проблем. Но я зачем-то стал анализировать то, что он говорит, и это было моей ошибкой», — заявил комик.

Косяков рассказал, что в начале игры Пельш произносит фразу: «В КВН год идет за десять». При этом, как обратил внимание комик, продолжения за этими словами не последовало. «Почему в КВН год за десять? Это как будто начало какой-то шутки, которая предполагает объяснение. (...) Он же вышел с этим текстом. Он же его придумывал за кулисами, он его зачем-то говорит», — возмутился Косяков.

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Также актеру не понравилось, когда во время представления членов жюри Пельш, обращаясь к телеведущей Алле Михеевой, сказал: «Это истинная правда, лебедь вы наша белая». Косяков посчитал слова «истинная правда» лишними.

«Это просто текст ради текста, это какой-то поток слов, абсолютно несвязный, ненужный», — раскритиковал речь Пельша Косяков.

Ранее Косяков развеял связанный с КВН популярный миф о себе. Комик сообщил, что вопреки распространенному мнению он никогда не участвовал в телеигре.

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    Олег Давыдов
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