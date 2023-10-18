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09:26, 18 октября 2023Мир

МИД Великобритании объявил о расследовании удара по больнице в Газе

Глава МИД Британии Клеверли: Лондон расследует удар по больнице в Газе

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Великобритания проведет собственное расследование удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД страны Джеймс Клеверли, передает газета The Independent.

«Великобритания будет работать с нашими союзниками, чтобы выяснить, что произошло, и защитить невинных мирных жителей в Газе», — сообщил дипломат.

Он также отметил, что для Великобритании защита человеческой жизни является основополагающим приоритетом во внешней политике.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что «глубоко опечален» и возмущен взрывом в больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Уточняется, что американские лидер поручил собирать данные об инциденте. После получения информации об ударе президент Соединенных Штатов переговорил с королем Иордании Абдуллой II и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    Максим Габриелян
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