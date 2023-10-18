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15:24, 18 октября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Минобороны заявило об уничтожении Черноморским флотом безэкипажного катера ВСУ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Черноморский флот России уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что надводный дрон был поражен в центральной части акватории Черного моря. Других сведений Конашенков не привел.

Накануне оборонное ведомство также сообщало, что вечером 17 октября один безэкипажный катер ВСУ был уничтожен силами морской авиацией.

Российские войска периодически атакуют объекты ВСУ, задействованные в производстве надводных дронов. Так, с 9 по 16 сентября были нанесены 11 групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры, местам хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения, а также пунктам дислокации личного состава украинских войск.

Оружие России
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