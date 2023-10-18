Минобороны заявило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Минобороны заявило об уничтожении Черноморским флотом безэкипажного катера ВСУ

Черноморский флот России уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что надводный дрон был поражен в центральной части акватории Черного моря. Других сведений Конашенков не привел.

Накануне оборонное ведомство также сообщало, что вечером 17 октября один безэкипажный катер ВСУ был уничтожен силами морской авиацией.

Российские войска периодически атакуют объекты ВСУ, задействованные в производстве надводных дронов. Так, с 9 по 16 сентября были нанесены 11 групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры, местам хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения, а также пунктам дислокации личного состава украинских войск.