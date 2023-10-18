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08:31, 18 октября 2023Забота о себе

Названа неожиданная причина потери интереса к сексу

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

Организм женщин и мужчин вырабатывает эстроген и ответственный за либидо тестостерон, их дисбаланс может привести к потере интереса к сексу, рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Неожиданную причину нарушения баланса гормонов она назвала в своем Telegram-канале «Очаровательный кишечник».

Лебедева объяснила, что эстрогены — это конечные молекулы синтеза половых гормонов и они должны вовремя утилизироваться, чтобы сохранялось нормальное либидо у обоих полов. Утилизация гормонов, продолжила Лебедева, происходит в печени, а отработанные метаболиты эстрогенов выводятся желчью и через кишечник наружу. «Если эстрогены не утилизируются вовремя, возникает риск онкологии. Поэтому он начинает защищаться — отправляет печень усиленно синтезировать глобулин (ГСПГ). Это такой белок, который связывает половые гормоны», — рассказала врач.

Из-за глобулина, по словам Лебедевой, связанные эстрогены и тестостерон уже не выполняют свою функцию, уровень свободного тестостерона падает и половая жизнь угасает. «Чтобы эстрогены вовремя покидали ваше тело, важно следить за адекватной работой печени, желчного пузыря и кишечника», — заключила она.

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    Александра Лисица
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