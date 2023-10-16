Женатые мужчины поделились способами разнообразить сексуальную жизнь

Мужчины перечислили способы, с помощью которых им удается разнообразить сексуальную жизнь в браке. Своими воспоминаниями женатые люди поделились на портале Reddit.

Один из комментариев оставил мужчина, который женат на одной и той же женщине 36 лет, а встречаться с ней начал 43 года назад. По словам автора комментария, его жена не большая фанатка секс-игрушек, а после лечения от рака либидо у нее упало, однако он справляется с тем, чтобы удивлять избранницу.

Я люблю делать ей сюрприз — мы оба работаем из дома, и я внезапно стягиваю с нее штаны и жадно набрасываюсь. Как правило, мне удается довести ее до трех оргазмов, прежде чем вернуться к работе. Воскресными утрами я бужу ее куннилингусом. Я не бог в постели, страдаю от эректильной дисфункции, у нас нет секс-марафонов, но ничто так не заводит меня, как удовлетворение моей жены FuzzySire пользователь Reddit

Еще один пользователь посоветовал освобождать жену от обязанностей по дому.

Перед сексом я люблю писать моей жене сообщения, нагнетающие возбуждение. Я также убеждаюсь, что все дела по дому сделаны, чтобы, когда она вернется домой, ее не отвлекали назойливые бытовые хлопоты I_am_Reddington пользователь Reddit

Другой мужчина рекомендовал подогреть интимную жизнь вылазками за сексом в публичные места.

Мы делаем это не в настолько публичных местах, как парк, скорее в более пустых пространствах — гараж парковки, хайкинговая тропа ночью. Нужно быть очень осторожными, а это увеличивает и возбуждение, и удовольствие King_Cargo_Shorts пользователь Reddit

Ранее мужчины вспомнили самые странные фразы женщин после секса. Один из пользователей форума Reddit рассказал, что его партнерша захотела после полового акта поговорить с его домашним животным.