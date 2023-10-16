Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:33, 17 октября 2023Забота о себе

Женатые мужчины поделились способами разнообразить сексуальную жизнь

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Мужчины перечислили способы, с помощью которых им удается разнообразить сексуальную жизнь в браке. Своими воспоминаниями женатые люди поделились на портале Reddit.

Один из комментариев оставил мужчина, который женат на одной и той же женщине 36 лет, а встречаться с ней начал 43 года назад. По словам автора комментария, его жена не большая фанатка секс-игрушек, а после лечения от рака либидо у нее упало, однако он справляется с тем, чтобы удивлять избранницу.

Я люблю делать ей сюрприз — мы оба работаем из дома, и я внезапно стягиваю с нее штаны и жадно набрасываюсь. Как правило, мне удается довести ее до трех оргазмов, прежде чем вернуться к работе. Воскресными утрами я бужу ее куннилингусом. Я не бог в постели, страдаю от эректильной дисфункции, у нас нет секс-марафонов, но ничто так не заводит меня, как удовлетворение моей жены

FuzzySireпользователь Reddit

Еще один пользователь посоветовал освобождать жену от обязанностей по дому.

Перед сексом я люблю писать моей жене сообщения, нагнетающие возбуждение. Я также убеждаюсь, что все дела по дому сделаны, чтобы, когда она вернется домой, ее не отвлекали назойливые бытовые хлопоты

I_am_Reddingtonпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Другой мужчина рекомендовал подогреть интимную жизнь вылазками за сексом в публичные места.

Мы делаем это не в настолько публичных местах, как парк, скорее в более пустых пространствах — гараж парковки, хайкинговая тропа ночью. Нужно быть очень осторожными, а это увеличивает и возбуждение, и удовольствие

King_Cargo_Shortsпользователь Reddit

Ранее мужчины вспомнили самые странные фразы женщин после секса. Один из пользователей форума Reddit рассказал, что его партнерша захотела после полового акта поговорить с его домашним животным.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    «Стало ясно, кто за перемирие». Российский проект мирной резолюции по Газе в ООН провалился

    Шойгу заявил о праве ОПК использовать все резервы для выпуска артиллерии

    США отправили к Израилю еще два военных корабля

    В ЛНР сообщили о ротации ВСУ на краснолиманском направлении

    ХАМАС назвало захваченных в Израиле иностранных заложников «гостями Газы»

    Трамп пригрозил депортацией поддерживающим ХАМАС мигрантам

    Сбежавшего из российской колонии рецидивиста нашли

    Роскошная вилла Олега Тинькова перешла птицефабрике

    Стилист перечислила худшие головные уборы осени-2023

    Названо главное преимущество Российской армии зимой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости