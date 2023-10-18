Россиянка выглянула в окно и на всю жизнь осталась с пулей в голове

Жительница Симферополя осталась жить с пулей в голове после ранения в глаз

Жительница Симферополя вынуждена жить с пулей в голове после того, как выглянула в окно и была ранена выстрелом в глаз. Об этом она рассказала Telegram-каналу «Mash на волне».

По словам 21-летней студентки Агротехнологической академии, в ночь происшествия она была в общежитии и готовилась к занятиям, когда услышала громкие звуки и подумала, что кто-то бьет машины. Россиянка решила открыть окно и тут же почувствовала сильную головную боль, после чего у нее онемело все тело.

В больнице у девушки диагностировали проникающие ранение левого глаза в результате попадания в него свинцовой пули. Как выяснилось, в ночь инцидента возле общежития выпивала компания россиян, которую из-за шума разогнали. Однако один из мужчин остался, решив пострелять в светофор из пневматики, но в какой-то момент направил оружие в окно и попал в студентку. Услышав женский крик, нарушитель скрылся.

Пострадавшая рассказала, что после дополнительного обследования в клинике в Краснодаре у нее также диагностировали частичную атрофию зрительного нерва левого глаза. В результате врачи прописали пожизненную терапию. «Беспокоит потеря веса — у меня недостаток веса. Беспокоят скачки давления, головокружение, и иногда — достаточно редко, но это бывает — болит тот самый поврежденный глаз», — поделилась она.

Студентка также потеряла возможность рожать. По информации авторов материала, удаление пули может привести еще к большему повреждению нервов.

Виновник происшествия, как пишет канал, за все время разбирательств перечислил пострадавшей на лечение 20 тысяч рублей, а также дважды извинился. По словам мужчины, он не видел студентку и не хотел ей навредить, а пневматический пистолет взял у знакомого ради шутки.

Ранее в Новокузнецке работавший в тире подросток лишился глаза после того, как в него выстрелил посетитель. По словам матери пострадавшего, полиции мужчина сказал, что это случайно сделал его маленький сын.