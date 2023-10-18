Российские средства ПВО сбили атаковавшие Крым зенитные ракеты ВСУ

Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили атаковавшие Крым зенитные ракеты ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие Крым. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнило ведомство, около 17:40 Украина предприняла попытку атаковать полуостров ударным вариантом зенитных ракет комплекса ПВО С-200. В результате обе цели были перехвачены в воздухе.

В Минобороны добавили, что фрагменты сбитых снарядов упали в безлюдной местности, после чего взорвались. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, российский флот отразил атаку воздушных целей в районе Сухарной балки. Он также сообщил, боевая часть ракеты ВСУ упала в поле и взорвалась. Пострадавших и разрушений нет.

Еще одна атака на Крым была пресечена утром 17 октября. На подлете к полуострову были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).