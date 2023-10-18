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18:52, 18 октября 2023Россия

Российские средства ПВО сбили атаковавшие Крым зенитные ракеты ВСУ

Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили атаковавшие Крым зенитные ракеты ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие Крым. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнило ведомство, около 17:40 Украина предприняла попытку атаковать полуостров ударным вариантом зенитных ракет комплекса ПВО С-200. В результате обе цели были перехвачены в воздухе.

В Минобороны добавили, что фрагменты сбитых снарядов упали в безлюдной местности, после чего взорвались. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, российский флот отразил атаку воздушных целей в районе Сухарной балки. Он также сообщил, боевая часть ракеты ВСУ упала в поле и взорвалась. Пострадавших и разрушений нет.

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    Константин Лысяков
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