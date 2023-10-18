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16:17, 18 октября 2023Экономика

Срок доработки спорного дизайна 1000-рублевой купюры оценили

Эксперт Пермяков: на доработку дизайна 1000-рублевой купюры потребуются месяцы

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

На внесение изменений в дизайн новых 1000-рублевых купюр потребуется длительное время. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замдиректора Центра компетенций национальной технологической инициативы «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Руслан Пермяков.

«Доработка дизайна банкноты номиналом 1000 рублей потребует от ЦБ и Гознака расходов на изготовление печатных оснасток. Это высокотехнологичные компоненты, поэтому процесс потребует дополнительного времени и денег», — сказал он. По словам эксперта, точные суммы оценить сложно, так как обычно такие расходы не разглашаются.

Говоря о сроках завершения процесса, он отметил, что доработка дизайна займет несколько месяцев. «Сами купюры в широком обороте появятся существенно позже», — добавил Пермяков.

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Ранее Банк России представил обновленные купюры номиналом одна и пять тысяч рублей. Банкнота в тысячу рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На ее оборотной стороне изображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике (на которой установлен полумесяц, один из символов ислама) и Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани. Музей расположен в здании бывшей церкви, которая была закрыта в советское время, и с тех пор на ней не установлен православный крест.

На отсутствие креста обратил внимание священник РПЦ, телеведущий и блогер Павел Островский. Он предположил, что такой дизайн получил воплощение либо из-за «тупости дизайнеров», либо из-за «сознательной провокации, которая и раньше встречалась от приверженцев ислама из Татарстана». После реакции общественности Центробанк решил отменить выпуск новых банкнот в 1000 рублей и изменить их дизайн.

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