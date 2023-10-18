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19:43, 18 октября 2023Ценности

Блогерша приобрела мужскую внешность после татуажа бровей

Фото: @daisydrewvlogs

Блогерша Дейзи Дрю из Шотландии приобрела мужскую внешность после татуажа бровей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 571 тысячи человек.

26-летняя жительница Глазго скорректировала внешность с помощью микроблейдинга и рассказала, что была довольна результатом. Однако, по ее словам, окружающие отрицательно оценили ее трансформацию.

Так, на размещенных кадрах инфлюэнсерша продемонстрировала лицо крупным планом с темными, широкими и густыми бровями. «Я люблю их, но все остальные, кажется, абсолютно их ненавидят. Все говорят мне, что я похожа на парня, и я не знаю, что думать по этому поводу», — отметила девушка.

В июне юристка с никнеймом @littlelawyerr стала похожа на клоуна после окрашивания бровей в салоне красоты. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала результат работы мастера, позируя в машине с толстыми черными бровями разной формы.

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    Алина Гостева
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