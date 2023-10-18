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19:04, 18 октября 2023Россия

В Севастополе вновь объявили воздушную тревогу

Глава Севастополя Развожаев объявил о второй за день воздушной тревоге в городе

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Глава Севастополя Михаил Развожаев объявил о второй за вечер среды, 18 октября, воздушной тревоге. Соответствующее предупреждение он опубликовал в своем Telegram-канале.

В посте губернатор напомнил о действиях во время объявления воздушной тревоги. Так, в первую очередь рекомендуется плотно закрыть окна в квартире, перекрыть газ, воду и отключить электричество, а также принять ряд других мер безопасности.

Через 16 минут после объявления тревоги Развожаев сообщил о ее снятии. «Отбой воздушной тревоги!» — говорится в сообщении.

Ранее вечером 18 октября в Севастополе уже объявляли воздушную тревогу. Как объяснил губернатор, российский флот отразил атаку воздушных целей в районе Сухарной балки. Предварительно, в районе Кара-Кобы была сбита ракета. По словам Развожаева, боевая часть снаряда сдетонировала в поле.

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    Варвара Кошечкина
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