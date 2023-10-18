В Bellator заявили, что промоушен не закрывается и не будет продан

В Bellator отреагировали на возможное закрытие промоушена. Слова представителя лиги приводит ТАСС.

В Bellator опровергли данную информацию. «На данный момент лига Bellator не закрывается и не продана», — заявили в организации.

17 октября российский боец Мухамед Берхамов рассказал, что Bellator 301 17 ноября станет последним турниром промоушена в США, после чего он прекратит деятельность. Позднее еще один россиянин, Вадим Немков, заявил о том, что лига не закрывается и у спортсменов остаются контракты.

Bellator существует с 2008 года. Он считается вторым по величине MMA-промоушеном мира после Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).