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12:02, 18 октября 2023Спорт

В Bellator отреагировали на возможное закрытие промоушена

В Bellator заявили, что промоушен не закрывается и не будет продан

Фото: Jeff Chiu / AP

В Bellator отреагировали на возможное закрытие промоушена. Слова представителя лиги приводит ТАСС.

В Bellator опровергли данную информацию. «На данный момент лига Bellator не закрывается и не продана», — заявили в организации.

17 октября российский боец Мухамед Берхамов рассказал, что Bellator 301 17 ноября станет последним турниром промоушена в США, после чего он прекратит деятельность. Позднее еще один россиянин, Вадим Немков, заявил о том, что лига не закрывается и у спортсменов остаются контракты.

Bellator существует с 2008 года. Он считается вторым по величине MMA-промоушеном мира после Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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    Дарья Коршунова
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